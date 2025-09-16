Dicho Taller tuvo como objetivo fortalecer las competencias de resolución pacífica de conflictos en el entorno escolar. La iniciativa estuvo dirigida tanto a estudiantes como a docentes, promoviendo espacios de diálogo, escucha activa y convivencia armónica dentro de la comunidad educativa.

De acuerdo con lo informado, esta actividad hace parte de la proyección social del consultorio jurídico a través de su equipo de intervención Jurídica y Psicosocial, consolidando su compromiso con la transformación de realidades desde la educación y la conciliación, en favor de una cultura de paz y convivencia pacífica dentro del marco del respeto, construyendo entornos escolares seguros. Estas actividades se han desarrollado en diferentes instituciones de la Villa Céspedes.