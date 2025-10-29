Adalberto Correa, vocero de la entidad, le dijo a EL TABLOIDE que la participación sobrepasó todas las expectativas y demostró la necesidad latente de contar con estos espacios de integración, salud y esparcimiento. Destacó el respaldo de los profesores y estudiantes de la UCEVA que le pusieron todo empeño para diseñar cada una de las pistas donde se desarrollaron las competencias.

En total se efectuaron nueve competencias en nueve grupos, cada uno con diez personas.»Las Olimpiadas OJTI no fueron solo una competencia, sino una oportunidad para demostrar que la inclusión, la empatía y el trabajo en equipo pueden romper cualquier barrera y que las limitantes, como siempre se ha dicho, están en la mente de las personas que no lo intentan nunca», precisó Correa.