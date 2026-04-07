En el documento, los habitantes señalaron que sus denuncias tienen como objetivo exigir el cumplimiento de responsabilidades institucionales, especialmente en temas como el mejoramiento de vías rurales, el fortalecimiento del puesto de salud y la gestión de proyectos que impulsen el desarrollo integral de la zona campesina. Además, precisaron que estas solicitudes han sido realizadas a través de los canales institucionales correspondientes, como espacios de participación y el Concejo Municipal.

Asimismo, la comunidad rechazó las versiones imprecisas o tergiversadas que han circulado en redes sociales, señalando que este tipo de información genera estigmatización y podría poner en riesgo la tranquilidad y seguridad de las familias del territorio.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a la ciudadanía a consultar fuentes confiables y evitar replicar información sin verificar, con el fin de proteger el tejido social y contribuir a una comunicación responsable sobre la situación que enfrentan estas comunidades rurales.