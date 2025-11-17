Durante la jornada se efectuaron labores de recuperación de sus entornos recreativos. De acuerdo con la información entregada EL TABLOIDE, se logró intervenir el parque y el polideportivo de este sector del occidente de la Villa de Céspedes.

Para cerrar la actividad, los vecinos organizaron un sancocho que reunió a toda la comunidad, reforzando el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto entre la fuerza pública y los habitantes.

«La iniciativa busca seguir mejorando la infraestructura y el bienestar de los residentes de Asoagrín y se enmarca en los programas de recuperación de espacios públicos que la Policía Comunitaria impulsa en el municipio de Tuluá y el área de influencia del Distrito 2» se dijo desde la institución policial.