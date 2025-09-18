Luego de los anuncios hechos por la Administración Municipal de poner en marcha un proyecto de desarrollo turístico en el cerro de El Picacho, la comunidad de ese sector, entre ellas la que reside en la Rivera Campestre, está promoviendo la iniciativa de crear una vía alterna para evitar el colapso y el bloqueo por la única carretera que comunica a este zona rura con el casco urbano de Tuluá.



De acuerdo con la información entregada a EL TABLOIDE, de manera frecuente se presentan bloqueos en la vía, tal como sucedió el pasado miércoles cuando una volqueta que se varó dejó incomunicado a los habitantes por espacio de varias horas.



La misma información indica que, a través de varios voceros, ya el tema ha sido planteado al gobierno local y de manera especial a la Secretaría de Planeación y el despacho del alcalde Gustavo Velez y existe hasta el momento buen ambiente para darle vida al proyecto.



Según lo precisado, en esta zona existen los predios y la voluntad de sus dueños para permitir el trazado de una nueva carretera que se convierta en vía alterna y que beneficiará a las diferentes comunidades que han surgido dentro del proceso de expansión.



Señalan que el anuncio de la construcción de la cruz más grande de Sudamérica en el cerro tutelar de los tulueños es una noticia que ha sido recibida con beneplácito, pues va a representar crecimiento turístico en lo que alguna vez se denominó el anillo turístico del municipio.



“Lo que creemos es que ese proyecto que ya cuenta con el apoyo de gobernación va a significar de la un impacto muy positivo para La Rivera, El Picacho y los demás sectores cercanos y por esa razón estamos proponiendo que se proyecte la vía que evitará quedar encerrados con dificultad de movilidad porque sabemos que una vez terminado será uno de los sitios más visitados», dijo a EL TABLOIDE Fabio Hernán Gómez, habitante del sector.



Añade el comunicador que a instancias de la Junta Comunal se han dado reuniones previas y se denota el interés de viabilizar la nueva carretera por lo que se espera haya un avance significativo en los días próximos. «Dejamos claro que nos emociona el anuncio de la Cruz Gigante pues será un detonante para el desarrollo esta región», puntualizó.