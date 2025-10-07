La actividad contó con el trabajo y dedicación de los estudiantes, padres de familia y docentes en una sinergia que se percibió en cada uno de los montajes que se llevaron a la calle para el disfrute de los ciudadanos que salieron al paso de la muestra artística.

La docente Lina María López Castro explicó que con esta actividad la institución quiso compartir este momento con todos los tulueños y agradecer el respaldo que durante nueve décadas le han prodigado.

Precisó la educadora que el colegio Franciscano ha sido reconocido a lo largo de sus 90 años por su formación académica y en valores e indicó que durante la celebración aniversaria se quiso dejar un mensaje en torno a la calidad y la fraternidad, valores que se han impartido con amor y compromiso, los que se reflejan en cada uno de los estudiantes y egresados.