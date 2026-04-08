El material, según información oficial, había sido robado por el Frente 57 Yaír Bermúdez, estructura perteneciente a disidencias de las Farc. Tras labores de inteligencia, unidades del Batallón de Montaña N.º 10 desplegaron operativos en la media y alta montaña, ubicando los cilindros en la vereda La Moralia.

Durante la operación fueron recuperados 15 cilindros de 10 kg, 5 de 20 kg, 16 de 15 kg y 77 de 18 kg, todos cargados con gas propano, lo que representaba un alto riesgo para la población civil y la Fuerza Pública.

El hurto había sido denunciado por la empresa transportadora, lo que permitió una reacción rápida de las autoridades y la localización del material en corto tiempo.

Los cilindros quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables. Entretanto, el Ejército reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y contribuir a prevenir hechos violentos en la región.