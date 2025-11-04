Se destacaron el desfile de la inclusión, presentaciones artísticas, juegos inflables, pintucaritas que captaron la atención de los asistentes. En el marco de la actividad desarrollada en el polideportivo del barrio Alameda se hizo entrega de semillas de girasol y suculentas como símbolo de esperanza y la fuerza que habita en cada familia, niño, niña y adolescente con discapacidad, sin importar sus diferencias.

«Que al sembrarlas, cultivemos juntos un mundo más inclusivo, donde todos podamos crecer y brillar bajo el mismo sol», fue el slogan y que se convirtió en el mensaje central de los eventos.