En el documento, fechado el 7 de abril de 2026, los campesinos señalaron que enfrentan un abandono histórico por parte de la administración municipal, pese a que la región es altamente productiva y aporta al abastecimiento alimentario del municipio.

Entre las principales problemáticas denunciadas, las comunidades mencionaron el deterioro de las vías terciarias que comunican a Tuluá con corregimientos como Monteloro, Santa Lucía, Barragán, Puerto Frazadas y San Rafael, las cuales presentan hundimientos, huecos y bancas inestables que ponen en riesgo la movilidad y la vida de los habitantes. Incluso, recordaron que el pasado 1 de febrero de 2026 tres personas murieron en un hecho asociado al mal estado de estas carreteras.

Además, advirtieron sobre el abandono de los puestos de salud rurales, la falta de inversión en instituciones educativas durante más de ocho años y la ausencia de ejecución de recursos anunciados tras la emergencia por lluvias del 24 de diciembre.

Las comunidades también señalaron que, tras exponer estas problemáticas en el Concejo Municipal el 19 de marzo de 2026, se han presentado situaciones de estigmatización y desinformación que, según indicaron, ponen en riesgo a líderes sociales y habitantes del territorio.

Ante este panorama, solicitaron acompañamiento institucional inmediato, la conformación de una mesa técnica, una visita urgente al territorio, garantías de protección para los líderes comunitarios y seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para la zona rural.

Finalmente reiteraron que sus acciones son pacíficas y buscan soluciones concretas frente a las necesidades de un territorio que, aseguran, ha sido históricamente olvidado.