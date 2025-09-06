Según el propio Asprilla, los animales eran trasladados para participar en una cabalgata cuando ocurrió el siniestro. El exjugador denunció que la persona encargada del transporte abandonó el lugar en una motocicleta, dejando los equinos y el vehículo sin supervisión.

Las autoridades de tránsito acudieron al sitio para atender la emergencia y verificar el estado de los caballos. Hasta el momento no se reportan pérdidas de vida, y se evalúa el impacto del accidente en los animales.

La Policía inició las investigaciones para establecer las causas del volcamiento y la responsabilidad del conductor que huyó de la escena.