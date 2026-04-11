El incidente se registró a la altura del sector de Antinarcóticos, donde el paso vehicular quedó restringido mientras se adelantan las labores para atender la emergencia y restablecer la circulación.

Ante la situación, las autoridades viales activaron un retorno en el sector de Cienegueta, con el fin de desviar a los conductores y reducir la congestión generada por el cierre.

Se recomienda a los usuarios de esta vía tomar rutas alternas y conducir con precaución, mientras los organismos de tránsito trabajan en la zona para normalizar la movilidad lo antes posible.