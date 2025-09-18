Además de la aplicación de la vacuna contra el neumococo, algunos beneficiarios recibieron refuerzos de influenza, lo que mejora la estrategia de prevención y cuidado integral.

“El Centro Día continúa consolidándose como un espacio clave para la atención de los adultos mayores, brindando servicios de alimentación, nutrición, enfermería, recreación y acompañamiento, garantizando bienestar y calidad de vida» dijo Diego Fernando Sánchez, secretario de Salud Municipal, tras destacar el trabajo que ha desarrollado el equipo humano que toma parte de estas actividades.