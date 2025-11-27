La apertura se convierte en un hecho significativo para la compañía, pues es la primera tienda que la marca instala en una ciudad intermedia del país, un movimiento que refuerza su estrategia de crecimiento hacia nuevos mercados y regiones con alto potencial comercial.

Durante la inauguración, el empresario destacó que la llegada a Tuluá es el resultado de más de diez años de gestiones y conversaciones, y calificó este nuevo punto de venta como un avance clave para la expansión de la firma en el centro del Valle del Cauca.

El establecimiento comenzó operaciones en los locales H18, H19 y H20, donde se integra al movimiento empresarial del municipio, aportando a la generación de empleo y fortaleciendo la oferta de moda disponible para los consumidores tulueños. La tienda inicia con productos de alta calidad, promociones especiales y un enfoque en brindar una experiencia de compra cercana y moderna.

Con esta apertura, Arturo Calle reafirma su confianza en la economía regional y marca un nuevo capítulo en el desarrollo comercial de Tuluá, que continúa consolidándose como destino atractivo para la inversión privada.