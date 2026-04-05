De acuerdo con información preliminar, el vehículo hurtado es un camión Chevrolet blanco, identificado con número interno 913 y placas JVK-290. El automotor fue visto por última vez en la vía que comunica los corregimientos de La Marina y La Moralia, área donde se concentran las labores de búsqueda.

Lo que agrava la situación es que el camión movilizaba cerca de 108 cilindros de gas propano completamente llenos, lo que incrementa significativamente el peligro ante cualquier manipulación indebida o accidente.

Tras conocerse el caso, unidades de la fuerza pública desplegaron operativos de rastreo en diferentes puntos del territorio, con el objetivo de ubicar el vehículo lo antes posible y evitar una eventual emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la comunidad para que suministre cualquier información que permita dar con el paradero del automotor, reiterando la importancia de actuar con rapidez ante el riesgo que representa este tipo de carga.