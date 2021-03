La enfermera jefe adscrita a la UCI del Hospital Tomás Uribe Uribe, Sandra Patricia Velásquez, quedó en la historia de la ciudad al ser la primera persona en la Villa de Céspedes en recibir la vacuna contra el covid-19 en la mañana del pasado jueves ¡Ahora a esperar la nuestra!

Muchas críticas hemos recibido en nuestro Facebook por parte de las personas que vieron la transmisión en directo de la aplicación del primer biológico en Tuluá. El lugar donde se realizó la vacunación, no era el más adecuado por lo estrecho, tanto que obligó a los periodistas a amontonarse y no guardar el distanciamiento social. Dios quiera que no haya algún contaminado…¡Nadie quería perderse este momento!

Cuando se solicitó la colaboración de los periodistas para evacuar el recinto donde se iba a efectuar la vacunación y solo dejar a los fotógrafos, se hicieron los sordos y no colaboraron…¡Qué pena!

Como previamente lo había anunciado John Jairo Gómez Aguirre, el alcalde, no se hizo presente en la aplicación de la primera vacuna contra el covid-19 en el hospital regional Tomás Uribe y se evitó los malos comentarios que ha generado en todo el país este acto que ha recibido gran exposición de los medios de comunicación… ¡Buena decisión!

El secretario de Salud de la ciudad, John Jairo Aguirre Castaño, está insistiendo a la comunidad para que ingrese a la página web de la respectiva EPS donde esté afiliado, tanto del régimen subsidiado o contributivo, para que actualice sus datos básicos porque a través de las EPS se hará la convocatoria para la vacunación contra el covid-19. Si usted ha cambiado su número telefónico o de dirección será imposible contactarlo… Y no digan que no se los dije!

Después de la tempestad viene la calma, decía mi abuelita. Luego de varios días sin que se presentaran hechos de sangre en Tuluá, esta semana el aumento del número de personas que perdieron la vida violentamente prendió de nuevo la alerta en la policía y generó preocupación en la ciudadanía del Corazón del Valle…¿Qué estará pasando?

Los tulueños esperan que las autoridades puedan descifrar el motivo y encontrar a los responsables de los homicidios que vienen enlutando a las familias radicadas en este territorio…¡No más consejos de seguridad y más acción!

Los vecinos y deportistas que viven cerca al Polideportivo del Norte en Buga, no están muy a gusto con la idea de reducir el tamaño de la cancha de fútbol para ampliar la pista de BMX, pues creen que son más los aficionados a la pelota que a la bicicleta. La polémica está abierta… ¡Para no equivocarse!

Los que están todavía preguntándose qué pasó el miércoles a las 10 y 58 de la noche, cuando varios municipios como Tuluá, San Pedro, Trujillo y Tuluá se quedaron a oscuras, les cuento que la Cetsa, el jueves a primera hora, manifestó que se había presentado un corto circuito en la subestación La Variante en Tuluá y gracias a su sistema confiable y robusto pudo normalizarse el servicio en menos de 15 minutos…¡Más de uno se asustó!

Preguntas pendejas. ¿Será que el viento está azotando fuertemente los semáforos de la carrera 40 con calle 29 que están torcidos?

¿Qué estará pasando en el Mercaplaza de Tuluá que, en horas de la tarde, varios de sus vendedores han sacado sus productos a la acera del local dejando a sus compañeros mirando para el morro?

¿Quién controla la velocidad de los motociclistas y de los conductores de vehículos automotores en la vía Tuluá-Riofrío-Tuluá que se ha convertido en un autódromo?

¿Será verdad o puro cuento de la Superin-tendencia de Salud, que los colados en la vacunación pagarían $1 millón 800 mil de multa y cinco años de cárcel?

¿Estará bien alimentar las palomitas de la plaza cívica Boyacá para después estar buscando la forma de desterrarlas del sitio por los daños que causan en las edificaciones vecinas, gracias a los efectos del ácido de los excrementos en el hormigón, la piedra caliza y el cemento de las construcciones?

¿Cuando usted compra los medicamentos en las droguerías mira la fecha de vencimiento?. Pues hágalo, se ha descubierto que en varias de ellas las están vendiendo vencidas Las autoridades ya descubrieron una red que se dedicaba a la venta de medicamentos adulterados y vencidos y que operaba en Buenaventura y Tuluá… ¡Añañaiii!

Esta red no solo robaba los medicamentos a las EPS y a las IPS, también se los compraban a personas ubicadas en las filas que se forman en las calles, frente a los sitios de distribución de medicamentos de las entidades prestadoras de salud, y el colmo, vendían hasta las muestras médicas…¡Plop!

Muy pronto en Tuluá estará funcionando en el Bicentenario Plaza la Casa de Protección del Consumidor de Bienes y Servicios, la cual beneficiará por lo menos a 12 municipios del centro y norte del Valle. Esperamos que los que trasladan sus quejas a los medios de comunicación lo hagan personalmente con esta oficina que es el conducto regular para que le ayuden a solucionar sus inquietudes…¡Para tener en cuenta!

Varios sectores de la ciudad se han venido convirtiendo, con el paso del tiempo, en escombreras donde carretilleros y personas irresponsables arrojan los desperdicios de las construcciones que realizan en sus hogares. No se sabe si es que no saben dónde está la escombrera oficial o por pereza dejan el material en cualquier parte, y como no existe una autoridad que los regule y los castigue siguen haciendo caso omiso a las recomendaciones que por todos los medios se les da…¡Una verdadera cochinada!

Uno de los lugares donde viene creciendo una escombrera todos los días, es el que está ubicado a orilla de la carrera 40, varios metros abajo de la clínica Mariángel, en sentido sur-norte…¡Ya da pena ajena!

El próximo lunes 1o de marzo la estación radial Voces de Occidente de Buga estará celebrando 80 años al aire sirviéndole a la comunidad a través de sus espacios abiertos a la gente…¡Nos unimos a la alegría que sienten por esta fiesta!