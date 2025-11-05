La víctima fue identificada como Yair Alejandro Mindinero Arboleda, quien fue interceptado por sujetos armados en el sector de la calle 17 con carrera 13, donde le propinaron varios disparos.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado al Hospital San Rafael, donde los galenos intentaron salvarle la vida; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Por el momento, se desconocen los móviles y autores del crimen, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia que enluta al municipio.