La programación de hoy incluye eventos artísticos, presentaciones musicales y encuentros culturales que hacen parte de la agenda oficial de estas festividades, las cuales se extenderán hasta el próximo 12 de abril.

Las celebraciones avanzan en medio de un ambiente festivo, aunque marcadas también por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, que han generado emergencias en varios sectores del municipio, entre ellas inundaciones, caída de un techo y el desplome de un poste.

Pese a las afectaciones climáticas, las autoridades mantienen activo el plan de contingencia para garantizar la seguridad de asistentes y participantes, mientras Zarzal sigue celebrando una nueva edición de sus tradicionales ferias.