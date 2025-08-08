En la jornada tomaron parte funcionarios de diferentes dependencias y se atendieron, 35 personas quienes fueron valoradas y certificadas, alcanzando un total de 163 ciudadanos beneficiados.

Este proceso es liderado por el alcalde Alexánder Gómez a través de la Dirección Local de Salud, promoviendo la inclusión y el acceso a beneficios para la población con discapacidad en la Tierra del Coclí. El certificado es un documento oficial que acredita que una persona tiene una discapacidad y define el grado de limitación en sus actividades diarias y facilita su acceso a los programas sociales.