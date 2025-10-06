Ya culminaron las obras de reparación de la vía departamental que comunica a esta localidad con el munipio de Zarzal, donde en los últimos meses se han presentado accidentes de tránsito con víctimas fatales.



Los trabajos, que consistieron en levantar en su totalidad los tramos más afectados, eran un reclamo de las comunidades de ambas poblaciones.

Igualmente, con el apoyo de Asocaña, se avanza en los estudios y diseños para la futura ampliación de la berma.



Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, indicó que se adelantó un mantenimiento que incluyó el sellamiento de los huecos usando maquinaria, lo que permitió organizar la berma complementando con las labores de rocería, limpieza y cunetas.



A la par de la intervención se trabaja con el Ingenio Riopaila para establecer los horarios y el número de vagones que deben transitar por la carretera. «No es lo mismo que pase el tren o el tractor con uno o dos vagones que con cinco, porque el golpetéo que se le da deteriora la vía” precisó Ramírez.



Añadió el funcionario que se trabaja en estructurar un proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos que permita realizar obras de mejoramiento más profundo de la vía. “Yo también pediría, no solamente al ingenio Riopaila Castilla, sino revisar qué otras empresas de Roldanillo o en el sector hay, para podernos articular y hacer un proyecto de Obras por Impuestos y mejorar totalmente la vía”, agregó Ramírez.



El alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos, destacó el trabajo desarrollado por la gobernación del Valle que atendió el llamado de la comunidad y superó la mayor dificultad que afrontaba la región.