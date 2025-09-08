En el corregimiento de Primavera se lleva a cabo la pavimentación de calles bajo la modalidad de obras por impuestos, a través de la alianza con Cartón de Colombia, lo que permitirá mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

Así mismo, en el corregimiento de Naranjal se ejecutan los proyectos de reposición del alcantarillado, que solucionará los problemas de saneamiento, y la recuperación y embellecimiento del teatro, un espacio cultural que volverá a estar al servicio de la comunidad. El alcalde destacó que estas intervenciones hacen parte del compromiso de la administración municipal por llegar con soluciones reales a la zona rural.

“Lo más importante es escuchar a la comunidad y avanzar en proyectos que respondan a sus necesidades. Estas obras son el reflejo de lo que logramos cuando trabajamos juntos con las instituciones y el sector privado”, puntualizó el mandatario.