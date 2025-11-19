El evento climático, registrado en la tarde de este miércoles 19 de noviembre, dejó como saldo el destechamiento de aproximadamente tres viviendas, cuyos habitantes resultaron afectados por la fuerza de los vientos y la cantidad de agua caída en pocos minutos.

Las comunidades del sector reportaron la emergencia a las autoridades locales, quienes iniciaron la verificación de daños y la evaluación de necesidades de las familias afectadas. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.