El documento escrito está repleto de datos, fotos inéditas y recuerdos de siete décadas de un plantel que nació por decreto del gobierno departamental y que se consolidó cuando se fusionó con el liceo femenino Nuestra Señora de las Mercedes para dar vida al colegio mixto.»

Fue una tarea dispendiosa, pues todos saben de mis limitantes físicas que nunca han sido óbice para que no ponga andar estos proyectos que buscan ante todo a dejar un legado para las nuevas generaciones de andaluces llevándolos a valorar un patrimonio como el colegio del que soy orgullosamente egresado» comentó Montaño a EL TABLOIDE.