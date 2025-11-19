En este escenario se vivió la clausura de los Juegos Intercolegiados 2025, donde rendimos homenaje a nuestros deportistas destacados y a los centros de acondicionamiento físico que promueven hábitos saludables.

También hicimos un reconocimiento especial a la directora de la banda marcial del municipio, por su liderazgo y aporte a la formación cultural de las nuevas generaciones», dijo el mandatario. «Contar con buenos escenarios deportivos es fundamental para la salud física y mental, y fomentan la práctica de ejercicio regular, reducen el estrés y la ansiedad, previenen enfermedades, promueven la socialización y el compañerismo» añadió.