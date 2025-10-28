De acuerdo con las primeras informaciones, parte de la carga cayó a un costado de la vía, mientras que el vehículo sufrió daños considerables. Por fortuna, el conductor logró salir ileso del percance.

De acuerdo con la información emitida por la Alcaldía Municipal de Sevilla, se estableció comunicación directa con la Alcaldía de Bugalagrande, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura Departamental, con el fin de atender de manera prioritaria la emergencia.

El carril afectado fue debidamente señalizado y, por motivos de seguridad, el paso permanecerá restringido únicamente para vehículos livianos que no transporten carga. Las autoridades recomiendan transitar con precaución por la zona.