Desde la Administración Municipal, bajo el líderazgo del alcalde Jhon Fredy Valencia, se continúa apoyando a los emprendedores que le apuestan al futuro de Toro. «Trabajamos para abrir espacios donde las ideas se convierten en oportunidades y donde nuestra economía local se fortalece con el esfuerzo de cada uno de los emprendedores. La feria fue un escenario para mostrar y celebrar lo que la esta tierra produce y que avanza hacia el progreso. Seguiremos apoyando, impulsando y creyendo en el poder transformador del emprendimiento», precisó el alcalde Valencia.