La situación fue confirmada por Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno del departamento, quien explicó que la Cancillería ordenó detener la atención hasta que se supere el problema tecnológico. Hasta el momento, no se ha informado una fecha ni hora para la reanudación del servicio.

Mientras tanto, en la Oficina de Pasaportes solo se mantiene habilitada la entrega de documentos ya tramitados, mientras funcionarios orientan a los usuarios sobre la contingencia.

Las autoridades también alertaron a la ciudadanía para no dejarse engañar por tramitadores que prometen reagendar citas, aclarando que cualquier reprogramación será informada únicamente a través de canales oficiales de la Gobernación.

Una vez restablecido el sistema, tendrán prioridad las personas que ya contaban con cita asignada antes de la suspensión.