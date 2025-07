La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al intervenir en el Vigésimo Séptimo Congreso de Andesco Servicios Públicos TIC y TV, en la ciudad de Cartagena, dijo que la seguridad es un factor clave para el desarrollo económico y social del país.



“La seguridad tiene que ver con la reactivación económica, si no hay seguridad no hay servicios públicos, no hay inversión, empleo, empresas. Tampoco, si no hay inversión social, no hay desarrollo económico; si no hay mejoramiento del tejido social, tampoco habrá seguridad», expresó la mandataria en un dialogo con los gobernadores del Meta, Cundinamarca y Santander.



Asimismo indicó que desde el Valle se le ha hecho frente a la delincuencia. «Por supuesto, no nos hemos doblegado ante los delincuentes. No hemos recibido el apoyo del Gobierno Nacional como quisiéramos, porque además, la seguridad del Valle también tiene que ver con la seguridad en Cauca, Nariño, Chocó, Tolima. A los departamentos nos ha tocado asumir y lo hemos hecho con nuestros recursos”, aseguró Toro Torres.



De la misma manera, la mandataria precisó que los recursos públicos han sido claves para el refuerzo de la Fuerza Pública en el departamento, señalando que serán fundamentales para la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, donde la Gobernación dispuso $7.500 millones.



“Son recursos que han salido de servicios públicos que pagan los ciudadanos, porque tenemos la Tasa de Seguridad que se les cobra muy poco a los usuarios en el recibo de energía, y eso nos ha dado la posibilidad de tener recursos para poder invertir en seguridad, en tecnología y poder lograr mejorar esas capacidades de la Fuerza Pública, para que puedan actuar con mucho más fortaleza contra la delincuencia”, agregó.



“Hemos hecho un trabajo importante de gobernanza colaborativa con el sector privado. Por ejemplo, el Valle se ha seguido reactivando económicamente, hoy estamos creciendo más que el promedio nacional. Además, nos hemos unido para hacer programas, por ejemplo, para empleo de jóvenes, las empresas y la Gobernación, los formamos con educación dual para que puedan entrar a trabajar», puntualizó.