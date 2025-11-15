Desde ayer y hasta este domingo 16 de noviembre habrá conciertos en en el auditorio “Óscar Toro Echeverri” de la Fundación Casa de la Cultura de Sevilla, además de presentaciones al aire libre en la zona urbana y rural, jam session y talleres de intercambio para músicos y público amante de este género.



En la versión 2025 los participantes podrán disfrutar de propuestas jazzísticas como: big band, ensambles de latin jazz, escuelas de jazz, entre otras manifestaciones del género.



SÁBADO 15 de noviembre



2:00 pm. Plaza Jazz, Tinto Jazz

Lugar: Centro de la Plaza de La Concordia (Odeón).

Agrupaciones: La Clave / Universidad Icesi de Cali. Caribe Jazz Kids de Cartagena Big Band EFAT de Tocancipá

8:00 pm, noche de concierto.Casa de la Cultura de Sevilla. Agrupaciones: El Combo Jazz/ Bellas Artes- Cali Azul Profundo, Latin N Jazz Cali y Big Band Teatro Colsubsidio EMMAT de Bogota.

DOMINGO 16 de noviembre 11:00 am. Retreta Jazz



Lugar: centro de la Plaza de La Concordia (Odeón).

Agrupación: Big Band Colsubsidio EMMATde Bogotá.

2:00 p.m. Plaza Tinto Jazz

centro de la Plaza de La Concordia (Odeón).

Agrupaciones: El colectivo Jazz de Cali Azul Profundo Latin Jazz- Cali.

El Combo Jazz/ Bellas Artes Cali.

8:00 p.m. Casa de la Cultura de Sevilla Agrupaciones: El Colectivo Jazz Cali Latin Jazz/ Universidad ICESI – Cali Harly Lozano ê Uintet- Cali

Jam session.