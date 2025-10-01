La estrategia cuenta con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca, que aportó dotación de equipos e insumos para promover la actividad física, el control de la salud y la prevención de enfermedades.

«Agradecemos de corazón a todas las personas que participaron en esta inauguración y a la Gobernación del Valle del Cauca, junto a la Secretaría Departamental de Salud, por su valioso apoyo, que permitirá fortalecer las actividades y el cuidado de nuestros participantes en el Club de Amigos» dijo el alcalde Manuel Quintero Ceballos.

Añadió que su administración sigue trabajando por la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de la comunidad sevillana.