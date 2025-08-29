Con esta apertura, la entidad se convierte en la primera institución de carácter educativo en contar con este espacio a nivel departamental. «Desde nuestra Administración, en cabeza de la alcaldesa Karen Martínez, seguimos impulsando la vinculación de instituciones públicas y privadas a esta estrategia.

Hoy podemos decir con orgullo que Buga es pionero en el departamento y el municipio que cuenta con el mayor número de salas de lactancia materna en funcionamiento», dijo el secretario de Salud Municipal, Mauricio Soto.

Por su parte, María Isabel Beltrán, nutricionista de la Secretaría Departamental de Salud, felicitó a la ciudad por el compromiso con las madres y su bienestar. Asimismo, el subdirector del SENA Buga, Heberth Hernando García Tamayo, destacó la gestión de la Administración Municipal y los beneficios del nuevo espacio.

«La sala de lactancia es una realidad que contribuye a derribar barreras y a garantizar el derecho a la salud y al cuidado para las madres y sus hijos, beneficiando tanto a aprendices como a funcionarios», añadió.