“Ojalá todas las personas estén vacunadas contra la influenza porque aunque no evita la enfermedad, sí baja la gravedad de la misma. Evitar los cambios bruscos de temperatura y antes de salir aclimatarse o antes de entrar a la casa esperar un momento porque es el cambio de temperatura lo que más afecta las vías respiratorias superiores y nos hace más sensibles a los virus de la influenza”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle. Agregó que en caso de presentar síntomas, la recomendación es clara: no automedicarse y utilizar tapabocas para proteger a otros y cortar la barrera de contagio.

“Con excepción del acetaminofén, que se puede ingerir cada 6 horas, las personas no deben automedicarse y si se tiene fiebre alta y mucho malestar, deben recurrir a los servicios de urgencia”, agregó la funcionaria. Añadió que es fundamental mantener las medidas de autocuidado y completar los esquemas de vacunación, que hacen parte de las principales acciones para prevenir complicaciones respiratorias durante la temporada.