De acuerdo con lo informado por Esteban Gutiérrez, uno de los líderes de la actividad, más de 200 atletas se unieron a esta jornada corriendo por una causa noble: la recolección de alimento para perros y gatos en condición vulnerable.

“Gracias a la participación y el compromiso de la comunidad, se lograron reunir cerca de una tonelada de alimento, que será entregada a diferentes procesos y organizaciones de bienestar animal del municipio», explicó Gutiérrez en diálogo con EL TABLODE.

“Pasos por Patitas” se consolidó como un símbolo de unión y empatía, demostrando que desde el deporte y la juventud también se pueden construir escenarios de conciencia social, bienestar y amor por la vida» dijo por su parte Diego Fernando Mendoza, alcalde de los sampedreños.