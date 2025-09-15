«Fue un evento hecho con dedicación y esfuerzo, y estoy emocionado de haber podido mostrar que el deporte puede unir a nuestra comunidad sin importar nada más que la pasión y el entusiasmo.

Gracias a todos los que hicieron parte de este evento y a la comunidad del Corregimiento de San José por su apoyo. Seguiremos trabajando para que el deporte sea una herramienta para el bienestar y la unión de nuestra comunidad» dijo Luis Fernando Londoño, líder de la actividad.

Así mismo destacó al equipo de trabajo de la Nueva Era, Luigi Funcional y al concejal Jorge Eduardo Hurtado Vásquez por su representación y a todos los patrocinadores que apoyaron el certamen deportivo y recreativo. «Cuando un niño hace deporte, estamos procurando tener un adulto sano», precisó.