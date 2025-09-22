Agrupaciones provenientes de Andalucía, Bolívar, Riofrío, y Trujillo llegaron hasta el corregimiento para mostrar todo su talento, resaltando la importancia de mantener vivas las raíces, fortalecer la identidad y unir a la región.

«Como egresado de las instituciones Pantaleón de la Torre y sede Jorge Robledo, entregamos todo desde la planificación, desarrollo, ejecución y clausura del evento sin olvidar las raíces que nos formaron y nos dieron la oportunidad de crecer como personas y profesionalmente.

Gratitud infinita con los docentes, directivos y estudiantes de las instituciones integradas de Trujillo, por la invitación y la confianza depositada. Quiero felicitarlos porque fueron ustedes quienes entregaron a la comunidad de Robledo y visitantes uno de los mejores festivales de la región», dijo el concejal Jorge Orlando González García, al hacer el balance de la actividad.