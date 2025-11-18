Durante la jornada, los asistentes participaron en un espacio de reflexión y formación sobre liderazgo, orientado por el aliado Seguros Bolívar, que ofreció una charla enfocada en el fortalecimiento de las habilidades directivas, la gestión educativa y el bienestar de los equipos docentes.

Unos de los exaltados fueron el rector de la Institución Educativa Rural El Placer, Víctor Hugo Pérez Muñoz y la Coordinadora María del Carmen Torres Ramírez de la Institución Educativa Gran Colombia, a quienes destacaron el compromiso, liderazgo y aporte al desarrollo integral de sus comunidades educativas.