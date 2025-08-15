Con 853 personas atendidas durante el primer semestre del 2025, avanza la caracterización de quienes podrían beneficiarse con Escuelas de Familia, estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca que le apuesta a la crianza respetuosa en los hogares de la región.



“Escuela de Familia es una estrategia que tiene por objeto ayudar a los padres que tienen dificultades en su familia para manejar los niños y niñas, especialmente adolescentes y jóvenes con quienes tenemos comportamientos irregulares, dificultades en la comunicación, problemas de bullying, de salud mental, de uso de sustancias», explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



De acuerdo con la funcionaria, con la estrategia se buscará brindar herramientas a los padres y cuidadores para inculcar valores y principios que permitan protegerlos de riesgos.

“Para ello estamos haciendo la caracterización de las familias que hemos identificado con esos problemas municipio a municipio para poder dirigir esta acción de una manera específica donde tenemos los problemas de comportamiento o de relacionamiento familiar.

Nuestro objetivo es tener una crianza respetuosa, responsable y tener armonía dentro de las familias y en el departamento de Valle del Cauca», añadió

Como parte del programa se buscará implementar cinco módulos lúdicos que permitirán que las familias reflexionen sobre la comunicación, información y educación, y la prevención de violencia.