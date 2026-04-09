Las estaciones afectadas fueron Tequendama, Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y Buitrera, ubicadas sobre la troncal de la calle 5. La movilización había iniciado en la sede Meléndez de la Universidad del Valle y tenía como destino la sede San Fernando.

De acuerdo con el reporte oficial, la estación Tequendama sufrió los daños más graves, con puertas destruidas, validadores averiados y grafitis en su infraestructura. Los hechos obligaron al cierre temporal de varias estaciones y alteraron la operación del sistema, afectando la movilidad de más de 40.000 usuarios en horas de la noche.

Metro Cali rechazó los ataques y advirtió que la recuperación de los daños implicará altos costos, agravando la situación financiera del sistema. Además, estimó que cerca de 50.000 caleños podrían verse impactados en los próximos días por restricciones en este corredor vial.

La Personería Distrital de Santiago de Cali también condenó los actos vandálicos, mientras se espera un pronunciamiento oficial de otras autoridades sobre lo ocurrido.