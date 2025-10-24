“Las personas interesadas deben presentar su documentación en la Secretaría de Salud Municipal. El equipo técnico revisará la información y coordinará con el equipo del hospital Divino Niño para programar la valoración correspondiente», indicó Mauricio Soto, titular de la dependencia.

Añadió que el proceso permite acceder a programas de apoyo, servicios especializados en salud, educación, empleo y participación comunitaria, fortaleciendo el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.