Según la empresa, se han presentado ofensas, insultos y mensajes difamatorios contra trabajadores, líderes sindicales y directivos.

La compañía cuestionó que quienes promueven estas acciones se autodenominen defensores de Derechos Humanos.

“Lamentamos profundamente que estas personas acudan a agresiones verbales, palabras soeces y mensajes ofensivos en paredes, panfletos y redes sociales”, indicó la empresa.

En un comunicado, Nestlé aseguró que su operación en Bugalagrande, con más de 80 años en la región, ofrece empleo estable, programas de salud, apoyo educativo y auxilios económicos para sus trabajadores y sus familias.

La empresa indicó que más del 90% de sus empleados manifestó sentirse orgulloso de pertenecer a la compañía, según una encuesta interna reciente.