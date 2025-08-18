Además de fortalecer su autoestima, autonomía y habilidades para emprender, las mujeres participantes recibieron telas, hilos e insumos que les permitirán seguir adelante con sus proyectos productivos. “Desde la Alcaldía de Bolívar, se ha acompañado cada paso de este proceso.Creemos en nuestras mujeres, en su capacidad de liderar, de crear, de transformar. Este apoyo no es un favor: es un reconocimiento a su fuerza y a su trabajo diario”, afirmó la gestora socia Karol Tatiana Calle Bedoya.