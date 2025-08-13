Esta iniciativa garantiza el acceso seguro a agua potable para cientos de estudiantes y sus comunidades, mejorando significativamente su calidad de vida. La entrega oficial se llevó a cabo los días 31 de julio, en la Institución Educativa Agropecuaria de Alaska, y el 1 de agosto en la sede Rafael Uribe Uribe de la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, ubicada en Chambimbal.

“Este proyecto beneficia directamente a más de 400 estudiantes, así como a sus familias y a los habitantes de veredas aledañas, quienes también podrán acceder al sistema de potabilización cuando lo necesiten. Los sistemas instalados cuentan con tecnología de punta: procesos de ozonización, filtración, microfiltración, ultrafiltración, luz ultravioleta y cloración» dijo Raúl Salcedo, secretario de Educación.