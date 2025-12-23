De acuerdo con información suministrada por su equipo de trabajo, el especialista ha enfocado su práctica médica en el desarrollo e implementación de alternativas terapéuticas menos invasivas, orientadas a disminuir la necesidad de procedimientos quirúrgicos en pacientes con lesiones en hombro, rodilla y tobillo, bajo criterios clínicos específicos.

Las terapias empleadas están dirigidas a pacientes adultos que presentan patologías como artritis, artrosis, reumatismo, lesiones del ligamento cruzado, lesiones meniscales y afecciones del manguito rotador, así como casos asociados a sobrecarga funcional o recaídas de origen laboral en la articulación del tobillo.

El médico Toro ha fortalecido su perfil profesional mediante procesos de formación y actualización en instituciones académicas de Europa y Estados Unidos, lo que ha contribuido a la consolidación de su experiencia en medicina regenerativa. Actualmente, ejerce como médico asistente en el área de cirugía en Estados Unidos y cuenta con acreditación de la ISCA para la aplicación clínica de terapias basadas en células madre, según precisó su equipo.