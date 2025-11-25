María Victoria Machado, secretaria de Hacienda del Valle, destacó la aprobación de esta medida por parte de la Asamblea Departamental y explicó los nuevos plazos y beneficios de la siguiente manera: Los descuentos del 80% en sanciones e intereses se amplían hasta diciembre; el 60% para enero y el 40% para febrero.

«Es una oportunidad para aquellas personas que por diversas situaciones no se han podido poner al día en sus impuestos, aprovechen este descuentazo que es para beneficio de todos los contribuyentes vallecaucanos”.

Para tener en cuenta



De acuerdo con lo explicado por Machado, los contribuyentes deben tener en cuenta que la ampliación del descuentazo con rebaja del 80% irá hasta el 19 de diciembre. A partir del 20 de este mes y hasta el 30 de enero del 2026 aplicará el descuento del 60%, y desde el 31 de enero hasta el 27 de febrero, el 40%.

Quiénes se benefician



La medida aplica para los contribuyentes con obligaciones pendientes por impuesto automotor y demás rentas departamentales. Otro beneficio adicional es que ya no será necesario estar al día con la vigencia del 2025 para acceder a estos beneficios.



“Esta Ordenanza se presentó a la Asamblea por solicitud de los contribuyentes que nos han pedido que ampliemos el plazo, dado que 95.000 vallecaucanos se acogieron al descuentazo tributario obteniendo un 80% en intereses y sanciones. No obstante, tenemos un porcentaje importante de personas que siguen en mora y que quieren normalizar su situación contributiva y ponerse al día con todos los vallecaucanos”, puntualizó Machado.



Con esta ampliación del ‘Descuentazo Tributario’, la Gobernación del Valle del Cauca reafirma su compromiso con el bienestar económico de las familias del departamento y su respaldo a los contribuyentes que desean cumplir con sus obligaciones tributarias de manera oportuna y con beneficios significativos.