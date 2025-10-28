«La feria laboral ofreció a los asistentes acceso a más de 120 vacantes disponibles en diferentes sectores económicos, representando una valiosa oportunidad para que la comunidad bugueña pudiera conectarse directamente con empresas que buscan talento en la región» señaló Luis Eduardo Bravo, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de la Ciudad Señora.

Añadió que es fundamental que la comunidad aproveche estas iniciativas que buscan reducir las brechas de desempleo y conectar la oferta con la demanda laboral en nuestro territorio, contribuyendo al desarrollo económico local y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias bugueñas.