La profesional es Administradora de Negocios Internacionales de la Universidad Remington, además cuenta con experiencia en el sector público y desde el mes de septiembre del año anterior, se viene desempeñando como Secretaría de Planeación donde ha liderado diferentes procesos sociales y comunitarios.

«Es una responsabilidad que asumo con la plena disposición de aportarle al desarrollo del municipio y agradezco la confianza depositada por la alcaldesa Viviana Mena, quien tiene trazada una linea de gobernabilidad donde los ciudadanos están en el centro de cada una de nuestras acciones y que se enmarcan detro del Plan de Desarrollo» dijo la mandataria de los riofrienses al tiempo que invitó a la comunidad para que la acompañe en esta tarea encomendada.