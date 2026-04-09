Según reportes de conductores, el cierre se registra desde las 5:30 a. m., cuando un grupo de manifestantes se ubicó en ambos sentidos de la vía con pancartas, banderas y llantas, impidiendo el paso de vehículos.

La situación ha generado dificultades de movilidad para quienes utilizan esta carretera como ruta alterna entre Cali y Yumbo, especialmente para trabajadores y transportadores que transitan a diario por este corredor vial.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se realiza en rechazo a los nuevos valores del catastro y a presuntas inconsistencias en el aumento del impuesto predial.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece el paso. La situación continúa en desarrollo.