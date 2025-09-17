Terminar de una vez por todas con el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales fue una de las necesidades que se plantó como prioritaria durante la Cumbre de Gobernadores ‘Por el cuidado de la vida y el territorio’ realizado en Quibdó en la semana que termina.



De la mencionada cumbre tomó parte la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien en su intervención hizo énfasis en que es necesario articularse con el Icbf para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en las regiones.



“Lo que tratamos en la Cumbre fue de cómo lograr que pudiéramos hacer una ruta para evitar el reclutamiento de menores. Estuvimos con la Directora de Bienestar Familiar, con la cual conversamos sobre cómo lo haríamos en cada región. Realmente tenemos que trabajar mucho más el tema con ella, porque estamos haciendo los esfuerzos desde nuestras regiones”, manifestó la médica Toro Torres, quien añadió que este propósito debe estar acompañado por el gobierno del presidente Petro ensanchando el trabajo con la oferta social a través de los diferentes programas que ya están en marcha.

Un buen comienzo



Por su parte Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, destacó el acuerdo entre Shottas y Espartanos, en Buenaventura, para no reclutar menores. “Hay un gobierno con una voluntad de empezar por todo lo pequeño y lo grande. Vamos a seguir en las mesas de diálogo, ya contratamos un equipo especial para Nariño, un equipo para en Buenaventura, para lograr que en Buenaventura ninguna escuela se nos quede por fuera” indicó.