El encuentro se desarrolló en un ambiente de alegría y reconocimiento, con actividades recreativas que incluyeron bailes, juegos tradicionales y rifas, gracias al apoyo de las diferentes loterías asistentes. Durante su intervención, la mandataria local, Karol Martínez Silva, destacó la importancia de esta labor y el papel de la mujer en este oficio. “Disfruten este maravilloso Día del Lotero.

Que sepan que estamos aquí presentes, acompañándolos. Gracias a las mujeres, por su esfuerzo y compromiso. Hoy las reconozco a ustedes, porque las mujeres ocupamos escenarios que históricamente fueron liderados por hombres” indicó. Por su parte, Estella Sánchez de Manzanares, reconocida lotera local, manifestó su agradecimiento por la fiesta que les ofrecieron. » No nos vamos con las manos vacías, sino llenas de alegría y regalos” expresó la señora Sánchez.