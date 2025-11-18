«Seguimos fortaleciendo los procesos musicales del municipio y proyectando el talento de nuestros niños y jóvenes hacia escenarios que celebran la riqueza cultural del departamento“ dijo el alcalde Luis Mario Valens. El Plan Departamental de Música es el espacio afín en el que confluyen todos los actores de la cadena musical que está conformada por estudiantes, formadores, músicos (profesionales o con trayectoria), productores, instituciones y desde luego la comunidad y se puso en marcha en el Valle del Cauca desde el año 2018 con resultados positivos.