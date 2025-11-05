

Martha Isabel Ramírez Salamanca, titular de ese despacho explicó que, aunque ya se han expedido algunos actos administrativos preliminares, faltan pasos fundamentales que hacen parte del proceso de legalización. “Si bien es cierto, hemos expedido los actos administrativos de los permisos para la comercialización de licores, aún faltan los trámites más importantes, ”, señaló la funcionaria.



“Hasta el momento no hay ninguna autorización para comercializar los aguardientes diferentes a los que produce la Industria de Licores del Valle, porque no se ha hecho el resto del trámite administrativo, que es el registro de las bodegas y la estampillada de los productos”, agregó.



Ramírez Salamanca insistió en que cualquier aguardiente de otro departamento que se esté vendiendo actualmente en el Valle lo está haciendo de forma ilegal, y advirtió sobre los riesgos asociados tanto para la economía regional, como para la salud de los consumidores

Para tener en cuenta



«Hay dos riesgos claros en este proceso: uno, que los productos que se estén comercializando en este momento sean de contrabando, porque todavía no hay señalización legal; y dos, que estos productos puedan estar adulterados. Esto, además de afectar la renta del departamento, también afecta la salud de los vallecaucanos”, enfatizó.



La funcionaria recordó que la Unidad de Rentas continúa desarrollando operativos de control e incautación de licores ilegales, incluidos los aguardientes de otras regiones que no cuentan con los permisos ni con la estampilla del departamento.



Finalmente, la gerente confirmó que dos licoreras de otros departamentos han presentado solicitudes para comercializar sus productos en el Valle del Cauca, pero reiteró que deberán esperar a que finalicen todos los trámites administrativos exigidos por la ley.



Agregó la funcionaria que los comerciantes que sean sorprendidos distribuyendo licores no autorizados se verán expuestos a sanciones acorde con las normas existentes y que podrían incluso derivar en el decomiso de las botellas encontradas en los operativos.